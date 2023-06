Modric rifiuta 200 milioni di euro all’anno dall’Arabia Saudita | “Vuole restare al Real Madrid”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nessun finale di carriera ricoperto d’oro: anche a 37 anni – che diventeranno 38 a settembre – meglio rimanere a giocare partite vere nel club più forte al mondo. È la scelta, ormai in controtendenza, del centrocampista croato Luka, che hato un’offerta indecente da 200diarrivata. A svelarlo è il giornalista Sky Gianluca Di Marzio, che riporta come il Pallone d’Oro 2018 abbia deciso di rimanere al, trovando l’accordo per rinnovare il contratto in scadenza a giugno. Certo,con i Blancos aveva un contratto da circa 10netti a stagione e continuerà a guadagnare una cifra simile. Ma l’offerta arrivata dalla Saudi League ...

