Miracolo nella giungla

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tra tante cronache amare, l’unica notizia bella degli ultimi tempi è stata la storia dei quattro bambini sopravvissuti a un incidente aereo e a 40 giornicolombiana. Cinzia Belleivia email Gentile lettrice, c’è un detto: che una bella notizia non è una notizia. Ma per fortuna ci sono eccezioni e questa vicenda entra sicuramente tra le eccezioni. Per un giorno ha oscurato guerra, femminicidi, detenuti pestati dalla polizia, e via dicendo. I quattro bambini erano gli unici sopravvissuti alla caduta di un piccolo aereo che aveva provocato la morte degli altri tre a bordo: la madre, un amico di famiglia e il pilota. Tre sorelle, età 13, 9 e 1 anno, e un fratellino di 4 anni. La più grande, Lelsly, è stata la loro guida. Sono sopravvissuti perché sono indios e la nonna aveva insegnato loro cosa fare e non fare...