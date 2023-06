Mino Reitano | chi è la figlia Giuseppina Elena | età | lavoro | oggi | la mamma Patrizia Vernola

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tutto pronto per un’altra puntata diè un altro giorno, lo show in onda su Rai 1 e condotto da Serena Bortone. Ancheandrà in onda una replica perché il programma si è preso la sua consueta pausa estiva. Verrà riproposta l’intervista delle figlie e la moglie di. Lo ricorderanno con un servizio speciale in sua memoria e si racconteranno a cuore aperto. Ecco chi è lae tutto quello che sappiamo su di lei! L’amore traLa storia d’amore traè durata tutta la vita: si sono conosciuti giovanissimi, lei era in vacanza, mentre lui era in tournée. ...