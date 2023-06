Mino Reitano causa morte | malattia | età | quando è morto il cantante italiano

Leggi su spettacoloitaliano

(Di venerdì 16 giugno 2023), all’anagrafe Benia, è stato un cantautore, compositore e attore. Artista conosciuto per la sua vitalità e per l’esuberanza interpretativa, ha portato spesso nelle sue canzoni i temi dell’amore romantico, del Mezzogiorno e della condizione dell’emigrante. Ha partecipato 6 volte al Festival di Sanremo, l’ultima nel 2002, arrivando in finale nel 1974 con la canzone Innamorati. Tra i brani più noti ricordiamo anche Italia, Una ragione in più, Calabria mia, Gente di fiumara, Non prego per me. Una carriera straordinaria segnata ...