Milinkovic Savic il preferito di Inzaghi | ma l’Inter ha 2 ostacoli ? CdS

... sia per il 19enne Luka ROMERO, che è in scadenza di contratto e potrebbe coprire la partenza di Brahim Diaz, ma soprattutto per arrivare ad un big come. Il serbo è però anche un ...Milan, perché nonCarlo Pellegatti ha fatto inoltre una importante precisazione. Come Frattesi , anche Sergejha un costo pari a 30 - 35 milioni di euro . Perché ...Sergej(LaPresse) - Calciomercato.itProposta che chiaramente ha incontrato la resistenza dei dirigenti nerazzurri, i quali considerano intaccabile l'ex centrocampista del Cagliari. ...

Pedullà: “Milinkovic-Savic La priorità è Frattesi. Inter in pole, ma è da mantenere” fcinter1908

Per Theo Hernandez stanno per essere recapitate proposte superiori ai 70 milioni, che per lo meno imporranno una riflessione. Inter e Milan derby per Frattesi, ma Inzaghi e Pioli hanno chiesto Milinko ...Il corrispondente nel corso di Calciomercato Live, in diretta dalla sede nerazzurra, ha parlato del possibile obiettivi di mercato dalla Lazio foto di www.imagephotoagency.it Nel… Leggi ...