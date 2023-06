Milano Marittima | stasera al Mambo Beach party Indipendente Sportivo

Leggi su danielebartocciblog

(Di venerdì 16 giugno 2023) Galà2023 in arrivo, venerdì 16 giugno, a partire dalle ore 19, aldi. “Gran Galà! Siete pronti alla storia“, questo il ‘grido di battaglia’ degli organizzatori (deus ex machina Alessandro Ferri), pronti a celebrare il meglio del calcio dilettantistico. Una serata tutta da vivere e da gustare, fino a tarda notte, in Riviera Romagnola. In altri termini un gustosissimo antipasto di avvicinamento all’estate 2023, il tutto a cura della conosciutissima pagina social. Ospiti di blasone, buon cibo, buona musica e ‘magie’ per tutti i gusti, dalla Romagna al Veneto ma non solo. Un percorso intenso che parte dalla ‘talentuosa’ Serie D fino ad arrivare alla meno blasonata Terza Categoria. Si ...