Se da un lato ilha potuto vantarsi di non essere stato costretto a cedere qualche giocatore di prima fascia, a differenza delle altre big, dall'altro alla proprietà avrebbe fatto piacere poter ...Se ilpiange, l'Inter non ride. Il Chelsea sonda il terreno per Onana , che potrebbe partire ... Insomma,per rinforzarsi. È la regola del mercato per restare competitivi monitorando il ...Inter -, il paradosso dei soldi Champions: cedere un big (Onana - Theo Hernandez) per ... ma la priorità è. La trattativa è in una fase avanzata e si basa su un prestito con obbligo di ...

Milan, vendere per far cassa Chi ha mercato e i potenziali introiti La Gazzetta dello Sport

Se da un lato il Milan ha potuto vantarsi di non essere stato costretto a cedere qualche giocatore di prima fascia, a differenza delle altre big, dall’altro alla proprietà avrebbe fatto piacere poter ...Di soldi ne girano pochi. E se anche Inter e Milan, nonostante gli introiti che sono arrivati dalla Champions League, sono costrette a vendere un big per finanziare il mercato, immaginiamo ...