Milan | su Nasti c’è il Parma

Poi, su La Gumina ci sono più squadre di Serie B; mentre per il giovanebisognerebbe trattare con il, che potrebbe cederlo ancora in prestito dopo l'ultima buona stagione a Cosenza. ..., il punto sui giovaniC'è, infine, da fare i conti con i giovani attaccanti di proprietà del Diavolo.e Lazetic torneranno dai prestiti, ma entrambi sono destinati a fare le valigie, per ...C'è un nome nuovo per il ruolo di vice Brunori: è Marco, attaccante delche ha giocato al Cosenza nel campionato di serie B appena conclusosi. Classe 2003, ha disputato una buona stagione ...

Cosenza, dialogo avviato con il Milan: Nasti ancora in rossoblù Tifo Cosenza

Il Palermo pensa già al mercato in vista della prossima stagione. In attesa di conoscere il futuro di Gennaro Tutino, con il club rosanero che ritiene troppo alto il riscatto fissato a ...I giallorossi restano alla finestra ma i rossoblu restano in netto vantaggio per riottenere il prestito del giovane attaccante di proprietà del Milan Secondo quanto riferito dai colleghi di Gazzetta d ...