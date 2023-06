Milan | per Maignan problemi al polpaccio | non gioca questa sera

(Di venerdì 16 giugno 2023) Come riportato dalla Francia, sarebbe di nuovo un problema alper il portiere delMike

1 Illavoraun nuovo stadio e ha preso quota l'ipotesi San Donato . I rossoneri hanno firmato un'intesa con Sportlifecity e ora si lavora agli step successivi. Il prossimo passaggio, evidenzia ...Commentaprimo Il Manchester United cerca rinforzi in difesa: stando al Daily Mail , è pronto l'assalto a Robin Koch del Leeds , il tedesco era stato seguito ai tempi del Friburgo anche dal, quando ...Commentaprimo Giancarlo Antognoni a Tuttosport: 'Le sue vittorie con 29 trofei, ma anche con la scoperta ... Ci sarà unforte come quello di Berlusconi Non credo perché il nuovo presidente ha ...

Milan, per l'attacco il preferito è Marcus Thuram: offerti 5 milioni all'anno, come Leao TUTTO mercato WEB

Arrivano ulteriori dettagli sullo stop in nazionale di Mike Maignan. Per il portiere titolare del Milan, si tratta di un risentimento muscolare al polpaccio, ma non è lo stesso polpaccio del vecchio i ...I parigini avrebbero proposto il centrocampista all'Inter, mentre i rossoneri sono sul centrocampista della Lazio ...