(Di venerdì 16 giugno 2023) Non si è 'salvato'. La prima data ufficiale del mercato estivo 2023 è venerdì 16 giugno, ovvero il giorno entro il quale si può esercitare il diritto di riscatto su un giocatore arrivato in ...

Ilnon ha nemmeno provato a opporsi, perché i bianchi avevano i controdiritto di riscatto. Brahim è stato presentato dalla Casa Blanca nei giorni scorsi e gli è pure stato rinnovato il ...Chi ha pareggiato per il rotto della cuffia, come Napoli e, non ha approfittato dello scivolone dell'Inter in casa, e chi poteva rientrare nella corsa scudetto, come Juve , ma anche Atalanta , ...Ilnon ha nemmeno provato a opporsi, perché i bianchi avevano i controdiritto di riscatto. Brahim è stato presentato dalla Casa Blanca nei giorni scorsi e gli è pure stato rinnovato il ...

Milan, l’ecatombe dei prestiti: da Diaz a Vranckx, non è rimasto nessuno La Gazzetta dello Sport

Il fatto che il Milan non si porti a casa nessuno non è necessariamente una cattiva notizia, anche perché fra le linee guida di Elliott prima, e di RedBird ora, c’è quella che contempla i prestiti ...