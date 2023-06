Milan | il problema per Romero sono le commissioni

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lukaera molto vicino al rinnovo con la Lazio nel mese di febbraio ma poi la trattativa salto per via di una richiesta molto alta di...

Non ancora 'il'perchè - come per tutti i problemi - una soluzione c'è: basta non farlo ... Nella stagione al(2017/18) non aveva fatto né meglio né peggio dei colleghi precedenti, ...Mike Maignan infatti ieri non ha completato l'ultimo allenamento per unal polpaccio ... Con o senza Maignan non è la stessa cosa, lo sanno al, ma pure in nazionale. Anche se la Francia, ...Arrivano nuovi aggiornamenti sulle condizioni del portiere del, fermatosi durante l'allenamento di ieri della Nazionale di Deschamps. POLPACCIO - Maignan ha accusato un risentimento muscolare ...

Milan: per Maignan problema al polpaccio | Nazionali ... Calciomercato.com

Arrivano ulteriori dettagli sullo stop in nazionale di Mike Maignan. Per il portiere titolare del Milan, si tratta di un risentimento muscolare al polpaccio, ma non è lo stesso polpaccio del vecchio i ...Se n’è accorto anche Roberto Mancini. A due anni dall’Europeo vinto e quindici mesi dopo l’eliminazione dal Mondiale, il ct ha verificato che Bonucci è diventato un problema. Naturalmente “un” problem ...