Milan | Ibrahimovic saluta il calcio | “È stato un viaggio fantastico”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Zlatan, ex attaccante del, hato definitivamente ilattraverso i propri social

...al suo storico agente Raiola ( morto nell'aprile dell'anno scorso ) con cui Zlatan... almeno nelle vesti di calciatore, con il commovente commiato che i tifosi delgli hanno tributato ...ha salutato il calcio a 41 anni all'ultima giornata contro il Verona, senza giocare. ... dal ghetto di Rosengard in Svezia fino all'amato. Leone Queste le parole di Ibra: "È ...Commenta per primo A mente fredda Zlatanha voluto lasciare un messaggio sui suoi profili social. Dopo aver annunciato il ritiro alla fine dell'ultima partita del, lo svedese in questi minuti ha pubblicato una foto dei suoi ...

Milan, contatto con Ibrahimovic: la situazione | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'ormai ex attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha salutato il calcio lo scorso 4 giugno, ed oggi l'ha fatto tramite il suo Instagram.Dopo l'addio al Milan e al calcio giocato lo svedese fa un bilancio della sua carriera e non manca un pensiero per il suo storico agente: i dettagli ...