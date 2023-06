Milan | che guaio Caldara!

... così si chiama Güler , il trequartista turco del Fenerbahçe su cui ha messo gli occhi ilper ... Non male per un teenager,di ruolo non fa certo il centravanti. In due anni Güler si è già ...Una situazionepotrebbe avvantaggiare le altre pretendenti di Frattesi, come Juventus e: entrambe hanno in programma incontri con la dirigenza del Sassuolo, e non sono esclusi colpi di ...Una sorta di bilancio della sua lunga avventura nel calciosi è chiusa, almeno nelle vesti di calciatore, con il commovente commiatoi tifosi delgli hanno tributato a San Siro nell'...

Milan, che crescita negli ultimi 5 anni: valore raddoppiato! I numeri secondo Forbes Calciomercato.com

Doppia nota ufficiale in casa Lecce. La società di Via Costadura, infatti, qualche minuto fa, attraverso un comunicato ufficiale, ha ...È finita la tormentata avventura di Tiémoué Bakayoko al Chelsea. Il centrocampista francese, che ha giocato in prestito al Milan nelle ultime due stagioni, è arrivato alla scadenza di contratto con i ...