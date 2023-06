Milan | ancora problemi per Maignan in nazionale | le condizioni

(Di venerdì 16 giugno 2023) Lefisiche di Mike, portiere francese del, durante il ritiro della. I dettagli Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de L’Equipe, Mikesarebbe in dubbio per la prossima sfida della Francia contro Gibilterra. Il portiere delieri non ha infatti completato l’allenamento con il resto dei compagni per un problema fisico. Didier Deschamps sarà quindi chiamato a decidere se rischiare l’estremo difensore rossonero ooptare per Brice Samba. La sensazione è che comunque l’infortunio non sia grave. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24

...(©LaPresse) - Calciomercato.itDurante l'ultima sessione di mercato ci ha pensato anche ila ... Ma al momento la situazione più calda riguarda Rabiot: i bianconeri hanno voglia di averein ...Le ultime sui due giocatori francesi finiti nel mirino della Premier League. Il terzino e il portiere hanno un contratto in scadenza nel 2026Il calciomercato delnon èdecollato, anche se le trattative in corso sono davvero parecchie. E' una fase di semina questa, e la speranza è che in estate possa esserci una ricca raccolta. Maignan e Theo ...... la sua dedizione e la sua passione per questo sport ci hanno ispirato tutti', si legge. '... scrive l'amministratore delegatoErzen. 'Gino, grazie per la luce, la gioia, e le risate che ci ...

Milan ancora sorpassato: Scamacca mette la Roma in pole Calciomercato.com

Milan, la pista che potrebbe portare a Marcus Thuram è al momento ancora decisamente calda, ma non arroventata come alcuni giorni fa. E spunta un nome seguito da molto tempo. La situazione in merito a ...Una situazione ancora non del tutto chiarita. Il Milan è pronto ad offrire a Nelson un quadriennale a 2,8 milioni di euro. La situazione è ancora tutta in divenire.