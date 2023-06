Migranti | nei primi cinque mesi dell’anno oltre 50mila arrivi

(Di venerdì 16 giugno 2023) La rotta del Mediterraneo centrale è il percorso più seguito daiarrivati in Europa nei. Lo ha reso noto Frontex, precisando che tra gennaio e maggio glisono stati50.300, il 158% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, pari a circa la metà deglitotali. La rotta del Mediterraneo centrale è la più seguita dai. Quella balcanica è la seconda più trafficata in Europa Complessivamente, secondo quanto riferisce l’agenzia Frotnex, glidiin Europa attraverso le varie rotte seguite sono cresciuti del 12%, proprio in ragione dell’aumento del flusso registrato sulla rotta del Mediterraneo centrale che porta ...

La letteratura, infatti, ci ha insegnato come, nel caso di positività all'Hiv, quasi 2su 3 (circa il 60%) in Europa abbiano acquisito l'infezione propriopaesi ospitanti. 'Nel dettaglio ...... paese in provincia di Foggia, trapiantata nel paese toscano per volere dei moltidel ... 16 giugno, alle ore 21 in chiesa appuntamento con il triduo, mentre sabato 17 giugno alle ore 17...

La rotta del Mediterraneo centrale è la più seguita dai migranti. Quella balcanica è la seconda più trafficata in Europa.Ma il Patto sulle migrazioni si concentra sulla necessità di tenere i migranti fuori dai confini Ue ... avevano trovato un accordo sulla posizione da tenere nei negoziati con il parlamento Ue sul ...