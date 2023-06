Migranti | il naufragio in Grecia conta 600 dispersi e 78 vittime accertate I superstiti | “Nella stiva c’erano 100 bambini”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Circa 750a bordo di un peschereccio salpato dalla Libia hanno vissuto un altro incubo mortale nel Mediterraneo. Un incubo dai dettagli strazianti e disumani, che fanno riflettere sull’emergenza migratoria che da anni colpisce le coste meridionali dell’Europa. La tragedia si prospetta come

Un'attivista italiana, che da anni segue e si occupa personalmente di aiutare tanti, Nawal ... Non capivano se era un'operazione di soccorso o se questa nave poteva portarli verso il, ...Un'attivista italiana, che da anni segue e si occupa personalmente di aiutare tanti, Nawal ... Non capivano se era un'operazione di soccorso o se questa nave poteva portarli verso il, ...La riforma della giustizia divide, la Bce alza i tassi d'interesse, l'incontro tra Musk e Meloni, ildeiin Grecia, l'aumento dei tassi d'interesse. La rassegna stampa CORRIERE DELLA SERA 'Giustizia, si cambia. Alta tensione Nordio - magistrati' apre il maggiore quotidiano ...

Naufragio di migranti al largo della Grecia: 78 le vittime accertate, centinaia i dispersi RaiNews

In ogni caso potrebbe essere la peggiore tragedia di migranti degli ultimi anni nel Mar Mediterraneo ... Non capivano se era un'operazione di soccorso o se questa nave poteva portarli verso il ...La riforma della giustizia divide, la Bce alza i tassi d’interesse, l’incontro tra Musk e Meloni, il naufragio dei migranti in Grecia, l’aumento dei tassi d’interesse. La rassegna stampa Nel fondo ...