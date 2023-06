E' aumentato del 30% il costo medio del rimpatrio di un migrante irregolare dall'Italia: dai 1.798 euro del 2022 si è passati quest'anno a 2.365 euro. Lo prevede un decreto del capo della Polizia ......di lavoro e turismo e poi per il mantenimento dei rapporti con chi era all'estero (dai... calcolati con un coefficente tabellare che progressivamentenel tempo . È prevista anche la ...... il nuovo accordo europeo sui(con l'ipotesi di rimpatri in Paesi terzi) e gli arresti dei ...ancora la popolazione in carcere, meno stranieri Sono 57.230 i detenuti nelle carceri ...

Migranti: aumenta a 2.365 euro il costo medio di un rimpatrio Agenzia ANSA

E' aumentato del 30% il costo medio del rimpatrio di un migrante irregolare dall'Italia: dai 1.798 euro del 2022 si è passati quest'anno a 2.365 euro. Lo prevede un decreto del capo della Polizia pubb ...Le testimonianze: "Dopo cinque giorni di viaggio, l’acqua era finita, il conducente dell’imbarcazione li aveva abbandonati in mare aperto e c'erano anche sei cadaveri a bordo" ...