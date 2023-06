Michelle Hunziker fa impazzire i fan | il bikini? Occhio al dettaglio | Guarda

(Di venerdì 16 giugno 2023) Forse servivaper sconvolgere il cielo di Capri. La showgirl svizzera, diventata da poche settimane una super nonna (sexy), si gode il primo scampolo di vacanze estive regalandosi qualche giorno nel paradiso dell'isola al largo di Napoli. Le fatiche di Striscia la notizia, a fianco del sodale di sempre Gerry Scotti, appartengono ormai alla "vecchia" stagione televisiva e in attesa di riprendere a settembre la mamma di Aurora Ramazzotti scalda i motori ma soprattutto "si scalda" al sole e incendia i cuori dei follower su Instagram. Tra le sue storie, la biondissima 46enne di Sorengo stuzzica le fantasie posando da diva innero, con il suo solito smagliante sorriso. Linee perfette, sensualità, ironia: decisamente, non le manca niente. Il clima è di operosa rilassatezza. Dopo aver ripulito ...

