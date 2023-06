Michele Bravi e la sua ‘Estate al Castello’ | «Ho riscoperto il gioco e sono spudorato nel fantasticare»

Leggi su funweek

(Di venerdì 16 giugno 2023) Èad avere quest’anno l’onore (e l’onere) di aprire il programma musicale dialnel cuore di Milano. La rassegna di spettacolo live, promossa e coordinata dal Comune di Milano nell’ambito di “Milano è Viva”, vede infatti in cartellone l’artista nella serata di mercoledì 21 giugno. Il Cortile della Armi, dunque, si prepara ad accogliere Mondo sottile live, un appuntamento assolutamente inedito che intende riportare sul palco un nuovo approccio all’arte. Il tema centrale è ilcheha voluto riscoprire come pratica creativa e personale e che diventa il nucleo di una performance tra musica e prosa. Un momento che vuole scardinare le regole per restaurate quello spirito di bambino che, incontrando la passione, riesce a ...