Mica finisce qui | Berlusconi se ne va | il suo popolo resta

(Di venerdì 16 giugno 2023) La protesta più seria- si rischia la rissa- è quella di un vecchietto seduto sotto un lampione. È l'una del pomeriggio, il sole scotta, al funerale dimancano due ore. L'uomo, capelli bianchi come il cappellino con la visiera e camicia azzurrina e larga, si alza di scatto e se la prende con due giovanotti extracomunitari che gli buttano il mangime per piccioni ai piedi, vogliono attirare turisti per vendergli il becchime. Di colpo l'anziano è circondato dai pennuti. «Basta, è vietato, non potete, chiamo i vigili!». «Ma qual è il problema, signore?». «Se mi volano sopra ve lo faccio vedere io!». Sembra Clint Eastwood in “Gran Torino” quando per strada se la prende coi bulletti di colore che importunano una ragazzina orientale.senza spari, anche nel film, e i giovanotti se ne vanno. CONTESTATRICE SOLITARIA Poco dopo, sempre in ...