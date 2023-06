MfE e Tim | Vivendi gioca su più fronti

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 16 giugno 2023) Telecom e Mediaset,al centro della doppia partita Il Sole 24 Ore, di Andrea Biondi e Marigia Mangano, pag. 5 C’è un comune denominatore tra il destino del riassetto di Tim e il futuro di Mediaforeurope. E parla francese. Si tratta del gruppo, azionista di riferimento delle due società con una quota pressoché identica (22,9% in Mfe e 23,75% in Tim) e, numeri alla mano, interlocutore chiave della famiglia Berlusconi da un lato e della Cdp del Governo dall’altro, nel quadro di due dossier che per motivi differenti rappresentano oggi le priorità del sistema economico e politico del Paese. Con una presenza complessiva nelle due societàtarget che in Borsa vale 1,6 miliardi, e con perdite potenziali che hanno raggiunto in termini aggregati ilvalore di 3,7 miliardi – si possono calcolare in oltre 700 milioni per Mediaset e 3 miliardi per Tim ...