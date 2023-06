MeToo a Taiwan | come una serie TV ha rivoluzionato una nazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Non facciamogliela passare liscia”. È grazie a questa semplice frase, pronunciata all’interno dellaTVese prodotta da Netflix, “Wave Makers”, che sull’Isola è scoppiato un vero e proprio “effetto domino”. Nelle ultime settimane sono state diramate in tutto il Paese centinaia di denunce per molestie che puntano il dito contro membri di partiti politici e non solo. Si tratta di un vero e proprio movimento “”, uno dei primi che ha avuto luogo a. La denuncia che ha dato via al movimento “” aLatv “Wave Makers”, disponibile su Netflix da aprile 2023, è saltata alle cronache negli ultimi giorni grazie alla denuncia da parte di una ex dipendente del DPP, ovvero il Partito Progressista Democratico che è attualmente alla guida ...