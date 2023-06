Meteo Pescara Oggi | 16 giugno 2023 ancora Pioggia | Sabato 17 e Domenica 18 Scipione l’Africano

(Di venerdì 16 giugno 2023)SOTTO LA PIA,16ALLERTAPER ALTRE 24 ORE, MABEL TEMPO GRAZIE ALL’ANITICICLONE. Situazione in tempo reale:(Venerdì 16) Sono previste altre 24 ore di tempo incerto, vento e pia stanno caratterizzando quasto venerdì 16. Le previsioni metereologiche per la città diavvertono della possibilità di temporali e anche bombe d’acqua dalle prime ore della mattina fino a sera. Da sera è atteso un meglioramento delle ...

- Un campo di alte pressioni abbraccia l' Abruzzo garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su litorali, subappenninche e massicci centrali cieli in prevalenza sereni o ...L'estate è ormai pronta a entrare nel vivo con l'arrivo dell'anticiclone africano che la prossima settimana porterà a punte oltre i 34 - 35 gradi. A confermalo è il meteorologo Edoardo Ferrara di ...- Finalmente condizioni in miglioramento grazie all'espansione dell'anticiclone nordafricano, che garantirà un tempo pressoché soleggiato e temperature in progressiva ascesa. Con la nuova ...

Meteo Pescara: oggi nubi sparse, Venerdì 16 e Sabato 17 sereno iLMeteo.it

Un codice etico antidroga per tutti i dipendenti comunali, per gli assessori, i consiglieri comunali e per i più stretti collaboratori del primo cittadino, con l'esecuzione di test, su base volontaria ...Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...