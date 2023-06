"Messina Denaro voleva uccidere la nonna di sua figlia"

La riteneva la causa delle frizioni che avrebbero portato la figlia a lasciare la sua casa. E per questo avrebbe pensato di eliminarla. L'ultimo segreto di Matteoe' accennato in tre righe dai giudici del Riesame che hanno detto no alla scarcerazione della compagna del boss, la maestra Laura Bonafede, in cella dal 13 aprile per il favoreggiamento ...... rappresentato dagli avvocati Agostinangelo Marras, Marco Spanu e Fabio, avesse chiesto la ...mura del bar che gestiva Rubens e gli imputati sapevano che in casa poteva custodire del. I ...Seguonoe Firenze entrambe con un tasso all'8,4%. Gli aumenti più contenuti si registrano ... Un altro incremento del costo delè data quasi per certi nella riunione del prossimo luglio. '...

Matteo Messina Denaro voleva uccidere la nonna della figlia TGCOM

Il boss Matteo Messina Denaro avrebbe progettato di uccidere la nonna materna di sua figlia Lorenza. E' quanto emerge dal provvedimento con cui i giudici del Riesame hanno rigettato l'istanza di scarc ...Il boss Matteo Messina Denaro avrebbe progettato di uccidere la nonna materna di sua figlia Lorenza. E' quanto emerge dal provvedimento con cui i giudici del R ...