Mes |  la partita italiana e quei due gesti distensivi

(Di venerdì 16 giugno 2023) Due spiragli sono meglio di uno. E se l’argomento è quello che per il governo di Giorgia Meloni potrebbe essere lapiù importante di questo primo scampolo d’estate, la ratifica del Trattato che riforma e disciplina il Mes (manca solo il sì italiano, qui l’intervista in merito all’economista Innocenzo Cipolletta), allora è una buona notizia. Attenzione, parlare di svolta potrebbe risultare un tantino eccessivo, ma senza dubbio le aperture della Germania alle istanze dell’Italia, corroborano morale e spirito. C’è una data da cerchiare con il rosso, il 30 giugno. Per quel giorno, infatti, alla Camera è in programma la discussione generale proprio sul Meccanismo europeo di stabilità, su pressing delle opposizioni al governo. Il quale, bisogna sempre tenerlo a mente, ha chiesto essenzialmente due cose, in cambio della ratifica. Primo, che la natura del Mes, che ...

