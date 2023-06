Mercedes-Benz - ChatGPT entra in abitacolo | sarà integrata nell' assistente vocale

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il software di intelligenza artificiale e apprendimento automatico, ormai noto anche al grande pubblico e non solo agli appassionati di nuove tecnologie,per la prima voltadi una vettura. La, infatti, ha deciso di integrarlo nel dispositivo di assistenzaMbux Voice Assistant. Per il momento,utilizzato in un programma di sperimentazione, limitato agli Stati Uniti e della durata di tre mesi, che servirà alla Casa tedesca per definire una strategia di implementazione su più mercati e per un maggior numero di lingue. La sperimentazione. I proprietari di oltre 900 mila veicoli dotati del sistema di infotaiment Mbux potranno accettare o meno un aggiornamento on-line in grado di installare una versione ...