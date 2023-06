Mercato Napoli | patto De Laurentiis-Rudi Garcia | scelto il post Osimhen

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sarebbe già scoccata la scintilla in casatra Dedopo l’inaspettata ufficialità del francese come nuovo tecnico degli azzurri. I due avrebbero anche parlato die, come riporta La Gazzetta dello Sport, sarebbero anche arrivati a un punto d’incontro sul possibile sostituto del bomber, in bilico tra cessione e rinnovo. Autore di una grande stagione, il nigeriano sarebbe conteso da molte squadre e qualora dovesse salutare allora i campani avrebbero già pronto il successore. Jonathan David, Jonathan David per il dopoAppena selezionato,si sarebbe già eso suldel ...

Rudi Garcia è il nuovo allenatore del. Ora il club potrà pensare al: ecco i 10 nomi perfetti per rinforzare la squadra Campione d'ItaliaL'annuncio a sorpresa, in perfetto stile Aurelio De Laurentiis, è arrivato nella serata ...E proprio ilsta pensando a Lucumi per sostituire Kim Min - jae in partenza con la clausola rescissoria. Lo conferma il Corriere della Sera, edizione Bologna: CalcioNapoli24.it è stato ......dovranno portare avanti Db Torino 23/04/2023 - campionato di calcio serie A / Juventus -/ ... risparmiare 140 milioni tra cura dimagrante al monte ingaggi e disavanzo nelle operazioni di

Chiariello: 'Il Napoli ha piazzato il primo colpo di mercato. Ha 50 obiettivi' AreaNapoli.it

Pisa è la migliore città per il cibo vegano in Italia ma al secondo spicca Caserta. Le opzioni vegane nella località toscana sono disponibili in 125 ristoranti della città (1 su 5 di tutti i ristorant ...La GeVi Napoli segue con interesse la pista che porta a Igor Milicic. Il coach 47enne ha risolto nella giornata di oggi il suo contratto con il Besiktas, squadra che allenava ...