“Meno male che Silvio c’è” primo in classifica su Spotify | l’inno di Berlusconi è il più ascoltato tra i brani virali

È come l'inizio di Athena (film sempre su Netflix) con moltogusto per le immagini e... Tyler Rake è vivo ( spettatori sorpresi: zero ), anche se conciato. In poco tempo e senza stare a ......nel chiuso di un'aula in cui il cittadino può diventare vittima di un'intercettazione usatao ... È, invece, necessario se è ipotizzato il pericolo di reiterazione del reato, ache non si ...Basti pensare al concetto di progressività e mal pensata: in sintesi, spesso accade che chi hapaga di più e chi ha di più paga di, ossia il contrario di quello che ci dice la Costituzione. ...

“Meno male che Silvio c’è” primo in classifica su Spotify: l’inno di Berlusconi è… Il Fatto Quotidiano

“Meno male che Silvio c’è” è primo in classifica: l’inno dedicato a Berlusconi conquista Spotify. Il brano supera artisti del calibro di The Kolors, Pinguini Tattici Nucleari, Gazzelle.È al primo posto dei brani più ascoltati in Italia. E no, non si tratta di Disco Paradise, il nuovo tormentone estivo di Fedez, Annalisa e degli Articolo 31. Il pezzo che ha scalato la classifica Vira ...