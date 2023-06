(Di venerdì 16 giugno 2023) La scommessa ora è sulla stasi. Il che, per un ipercinetico come Matteo, dev’essere un esercizio spirituale mica male. E però, todo modo per ritrovare il consenso. Dunque: “Stare fermi”. Qu... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Ecco il "Patto della reciproca convenienza" tra Marina Berlusconi e Giorgia. Un accordo siglato di fatto in queste ore. E chea mantenere lo status quo. In politica e nelle aziende. In ......il 27 giugno prossimo il termine per la presentazione degli emendamenti al ddl Province che... Elon Musk, ha incontrato a Palazzo Chigi a Roma il premier Giorgiail ministro degli Esteri ...... Bruxelles vuole armonizzare il reato in tutta Europa L'Unione europeaad avere pene minime ... Chi è che sta bloccando Nordio Forsenon vuole aprire nuovi fronti di dissidio Ricerca shock: ...

Meloni punta al centro E Salvini torna a cercare spazi a destra Il Foglio

La premier è troppo avvantaggiata nella rincorsa per raccogliere l'eredità del Cav., e il capo leghista è convinto che la svolta possa nuocere alla capa di FdI. Per questo resta alla finestra e si pre ...Accordo di “reciproca convenienza” tra le due. Un’intesa siglatasubito dopo le esequie che punta a mantenere lo status quo in politica e ...