Melluso | new store nel cuore di Roma

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nuova apertura, nella centralissima via Cola di Rienzo a, per, vera e propria icona mondiale del made in Italy nel settore calzaturiero. Famiglia al completo, dunque, per l’inaugurazione del nuovo prestigiosissimoche ha visto anche l’occasione per presentare al vasto e qualificato pubblico il rebranding aziendale, un nuovo logo particolarmente elegante e innovativo. Tantissimi i volti noti presenti all’evento, su tutti Veronica Berti Bocelli, altra icona internazionale dell’eccellenza italiana, vice-presidente della Andrea Bocelli Foundation (ABF), da sempre impegnata in importanti progetti umanitari. Hanno partecipato anche il presidente dei senatori di FdI Lucio Malan, il manager interzonale Stefano Aversa (presidente di ABF), il direttore di ABF Laura Biancalani, la conduttrice Monica Marangoni, la conduttrice ...