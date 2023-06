Melissa Satta si mostra per la prima volta senza trucco | si scatenano gli hater | “Sei mostruosa come tutte noi”

(Di venerdì 16 giugno 2023)sial naturale, completamentené filtri, in un video tutorial di make up e glisi. Sì, siamo davanti all’ennesima polemica social sull’utilizzo die fotoritocchi da parte di vip e influencer sui social. E,si poteva immaginare, nei commenti al post dell’ex velina si è scatenata la guerra di giudizi tra chi la sostiene e chi la critica: “Acqua e sapone hai la pelle dei comuni mortali”, scrive un utente. E un altro: “Sei falsa! Al naturale seinoi”, “vi ritoccate, poi avete bisogno anche di, che senso ha?”. Ma non sono mancati anche commenti di sostegno e ...

In particolare la relazione conha sollevato uno tsunami ridicolo, perché simili vicende non hanno mai inciso sul rendimento in campo di nessuno. Chiuderli, e se gli accordi ...Anche le star amano (anzi, adorano) la coda di cavallo, vedi alla voce Bella Hadid, Kate Middleton , Jennifer Lopez e Jennifer Lawrence, ma anche le nostranee Aurora Ramazzotti . Non ...... che resistono e che hanno messo su una bella famiglia, mentre adesso, rimanendo in tema donna dello spettacolo con sportivi, c'è in piedi anche quella tra Matteo Berrettini e. Insomma, ...

Melissa Satta: il video senza trucco scatena di nuovo gli haters Io Donna

Semplice ed elegante, senza dimenticare il fattore praticità, la pony tail rappresenta il perfetto raccolto capelli dell'estate. Ecco le più affascinanti code sfoggiate dalle star ...Un altro post a dir poco eccezionale che porta la firma di Melissa Satta che incanta i suoi follower di Instagram - FOTO ...