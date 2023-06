Meghan Markle | Spotify non rinnova l' accordo economico sul podcast | decisione raggiunta «reciprocamente»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Anon è statoto il contratto per una seconda seriesu. L'sul"Archetypes" realizzato dalla duchessa del Sussex è...

Harry e Meghan Markle «divorziano» da Spotify: i motivi Vanity Fair Italia

Spotify ha appena confermato che non rinnoverà il podcast di Meghan Markle per una seconda serie. L'accordo sul podcast Archetypes della duchessa del Sussex è infatti stato abbandonato dal servizio di ...Clamorosa battuta d'arresto per i duchi di Sussex. L'accordo multimilionario tra la società di produzione audio di Meghan e del principe Harry, Archewell Audio e il colosso dello streaming Spotify sta ...