Meghan Markle e il principe Harry scaricati da Spotify | addio podcast

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre l’ennesima indiscrezione sul divorzio trad’Inghilterra etiene banco in tutto il mondo, i duchi di Sussex devono già fare i conti con una separazione vera e pure multimilionaria: quella da, che ha congedato dopo meno di tre anni la coppia reale e fatto sapere che non ci sarà la seconda stagione deldell’ex attrice, Archetypes. Il motivo? Riassumibile in “tanto rumore per nulla”. L’accordo da 20 milioni di dollari tra il colosso dello streaming e la società di produzione audio della coppia, la Archewell Audio, era stato firmato nel 2020 ma secondo il Wall Street Journal ilnon ha raggiunto “il benchmark di produttività per ricevere il pagamento completo”. Tradotto, le conversazioni trae le donne potenti ...

Il gigante dello streaming Spotify e Archewell Audio, la societa' di produzione audio fondata dae dal principe Harry, hanno annunciato, con una dichiarazione congiunta, di aver concluso la loro collaborazione dopo due anni e mezzo. "Archetypes" dellae' stato l'unico ...Bomba su Harry e: stavolta è davvero finitaAGI - Clamorosa battuta d'arresto per i duchi di Sussex. L'accordo multimilionario tra il gruppo mediatico del principe Harry e sua mogliee il colosso dello streaming Spotify sta per chiudersi; e il podcast Archetypes dell'ex attrice non vedrà una seconda stagione . Spotify e la società di produzione audio die del ...

Spotify e la società di produzione di proprietà di Harry e Meghan fanno sapere di avere “concordato di separarsi”, scelta che sospende di fatto ...Il Principe Harry e Meghan Markle non sono stati invitati al Trooping the Colour. I Sussex non potranno quindi partecipare ai festeggiamenti in onore del nuovo sovrano Il Principe Harry e Meghan ...