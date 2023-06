Medagliere Europei scherma 2023 | Italia nettamente in testa | 6 podi in un giorno!

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Sono stati sdoppiati glididel: le 6 prove individuali, valide per il ranking di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, si disputeranno in Bulgaria, a Plovdiv dal 16 al 18 giugno. Per quanto concerne gliindividuali didi Plovdiv, il programma prevede venerdì 16 le prove di fioretto femminile e spada maschile, sabato 17 le gare di spada femminile e sciabola maschile, e domenica 18 le competizioni di sciabola femminile e fioretto maschile. L’nella prima giornata ha monopolizzato ilo del fioretto femminile, con quattro azzurre a medaglia, ed ha visto disputarsi una finale tuttana anche nella spada maschile, per un totale di due ori, due argenti e due ...