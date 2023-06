Mbappé | una serie sulla sua prossima stagione e l’addio al Psg | l’indiscrezione

...ha ribadito di voler restare al PSG fino al 2024, ovvero alla scadenza naturale del suo contratto. E dopo il club francese anche il Manchester United potrebbe passare agestione qatariota.stagione importantissima quella che Kyliansta per iniziare. L'annata 2023 - 24 dovrebbe essere quella dell'Europeo, delle Olimpiadi ma soprattutto quella che porterà al possibile addio al ...Per il brasiliano mega offerta dall'Arabia (Fotogramma) Dopo Lionel Messi anche il brasiliano Neymar potrebbe lasciare quest'anno il Psg per quella che potrebbe essererivoluzione nel club francese, anche dopo le parole del francese Mbappè. Messi ha scelto gli Usa e l'Inter Miami in Mls nonostante l'offerta monstre da parte dell'Arabia Saudita che si conferma l'...

Mbappé: 'Mai discusso con Psg prolungamento oltre il 2024' Agenzia ANSA