Mazda reinventa il motore rotativo con la MX-30 R-EV

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Ilha sempre affascinato l’industria automobilistica.è certamente il marchio che può renderlo di successo, visto il suo passato pieno di modelli rotativi all’avanguardia. Ora porta questa tecnologia in una nuova audace direzione. Con laMX-30 R-EV, il primo Phev con generatore di corrente a. “Una nuova era”, “Ildel futuro”: questi sono alcuni dei modi con cui i media di settore espressero la loro iniziale euforia per l’invenzione tedesca delWankel. Per inciso, potrebbero anche essere usati per descrivere l’ultima innovativa espressione della tecnologia rotativa, laMX-30 R-EV. Con la sua introduzione nel 2023, il modello segna dopo otto anni il primo ...