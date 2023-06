Mazda MX-30 R-EV | anteprima nazionale della futuristica plug-in con motore rotativo

MX - 30 R - EV in breve R - EV rende la prima elettrica del brand anche un'ibrida plug - in tutta particolare. Particolare perché unica PHEV con motore rotativo, e anche perché in ogni caso la ...ITALIANA - Il mitico motore Wankel dellaè tornato, ma ora ha tutta un'altra funzione: è il generatore dell'unità elettrica da 170 CV e 260 Nm di coppia dell'elettricaMX - 30 ......annunciate Al salone all'aperto si potrà vedere per la prima volta l'mondiale della berlina completamente elettrica Aehra. Debutto italiano, invece, per la McLaren 750S Spider, laMX -...

La rivoluzionaria Mazda MX-30 R-EV offre il piacere di una guida 100% elettrica senza l’ansia da ricarica grazie ad un motore Wankel che finge da generatore ...La Mazda presenta per la prima volta in Italia, la variante ibrida plug-in della crossover MX-30 dotata di un motore rotativo come generatore. L’ad Roberto Pietrantonio ci racconta le qualità di quest ...