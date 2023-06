Mattarella ha ricevuto il nuovo ambasciatore russo Paramonov

(Di venerdì 16 giugno 2023) ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio, haquesta mattina al Quirinale, per la presentazione delle lettere credenziali, ildella Federazione Russa, Alexey Vladimirovich. Nel colloquio, il presidenteha ribadito ancora una volta la ferma condanna per la brutale invasione perpetrata dalle forze armate russe, che rappresenta una gravissima violazione del diritto internazionale, nonchè della sovranità, dell’indipendenza e dell’integrità territoriale dell’Ucraina. Era presente all’incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.(ITALPRESS).-foto Quirinale- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

ROMA " Il presidente della Repubblica, Sergio, haquesta mattina al Quirinale, per la presentazione delle lettere credenziali, il nuovo ambasciatore della Federazione Russa, Alexey Vladimirovich Paramonov. Nel colloquio, il ...Milano, 16 giu. Il presidente della Repubblica, Sergio, haquesta mattina al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo ambasciatore della Federazione Russa, signor Alexey Vladimirovich Paramonov. Nel colloquio,...Il Presidente della Repubblica, Sergio, haquesta mattina al Quirinale, per la presentazione delle Lettere Credenziali, il nuovo Ambasciatore della Federazione Russa, Signor Alexey Vladimirovich Paramonov. Nel colloquio,...

Il Presidente Mattarella ha ricevuto le Lettere Credenziali del nuovo ... Quirinale

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, per la presentazione delle lettere credenziali, il nuovo ambasciatore della Federazione R ...Il presidente della Repubblica ha ricevuto questa mattina al Qurinale Alexey Vladimirovich Paramonov per la presentazione delle lettere credenziali ...