Materie prime critiche | tutti gli accordi per aggirare la Cina

(Di venerdì 16 giugno 2023) Mentre il mondo si accinge ad affrontare la sfida della decarbonizzazione, la rapida adozione delle tecnologie rinnovabili aumenterà la domanda di minerali e metalli a ritmi impressionati, come litio, nichel, cobalto, grafite, rame, alluminio e terre rare. La maggior parte di questi sono considerati come “critici” – per la loro importanza economica e i rischi lato offerta – dai Paesi industrializzati del G7. Il 2022 è stato infatti un anno spartiacque. Tanto per la consapevolezza che l’interdipendenza energetica tra l’Europa e la Russia fosse molto più fragile dal punto di vista strategico ed economico di quanto si pensasse, quanto per la realtà che il passaggio a sistemi energetici de-globalizzati e decarbonizzati ponesse immediatamente una serie di sfide. Unione Europea, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud hanno messo in campo, negli ultimi anni, una serie ...