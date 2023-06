Mata Leao | debutto vincente alle finali Scudetto | Zugliano ko

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoEsordio vittorioso per laBeneventodel campionato Uisp in corso di svolgimento a Rimini. I giallorossi hanno battuto agevolmente i veneti del Rebelscon il punteggio di 79-44. Ottimo esordio per Donatiello, top scorer del match, apparso subito sicuro e affidabile sotto canestro nonostante la giovane età. Cavalluzzo è invece il metronomo che detta i tempi dell’attacco sannita, segna e fa segnare. La partita prende subito la giusta direzione con i beneventani che allungano a +11 già nella prima frazione per poi incrementare fino al +35 finale. Le ottime giocate dai nuovi innesti (compreso il contributo di un ritrovato Iuliano), unite all’apporto dato dai “soliti noti”, portano la squadra di coach Marrone ai quarti ...