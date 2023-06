Martusciello FI | “Le giornate azzurre in Campania sono una scelta che ci inorgoglisce”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Leinunache cie che ci da ulteriore credito come gruppo dirigente”. Lo ha detto il capo delegazione di Forza Italia al Parlamento europeo e coordinatore regionale in, Fulvio, intervenendo alla conferenza stampa presso la sede del partito a Roma. “Celebreremo il Silvio Berlusconi day il 29 settembre, giorno del suo compleanno nel migliore dei modi – ha aggiunto– rendendolo orgoglioso per quanto saremo cresciuti. A Pontecagnano- Paestum metteremo le basi per costruire un programma forte per le elezioni europee. Una forte Forza Italia – ha concluso il capo delegazione azzurro – per un forte partito popolare ...