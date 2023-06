Marko Rupnik è stato dimesso dalla Compagnia del Gesù

(Di venerdì 16 giugno 2023) Per non aver osservato il voto di obbedienza, e non per le accuse di violenze sessuali che il teologo e mosaicista ha ricevuto da diverse religiose

Il 14 giugno, il Delegato per le Case e le Opere Interprovinciali della Compagnia di Gesù a Roma, P. Johan Verschueren, ha fatto recapitare a P.Ivanil decreto di dimissione dall'Ordine, come previsto dal can. 699 §1. Secondo quanto riporta Federica Tourn , P. Verschueren avrebbe espresso in una lettera alle vittime dell'...Informiamo con cuore addolorato che il giorno 9 giugno 2023 il p. Generale ha dimesso dalla Compagnia di Gesù p.Ivan(DIR / SVN). Questo è stato fatto in conformità al diritto canonico, a causa del suo rifiuto ostinato di osservare il voto di obbedienza. Leggi su ilsismografo.blogspot.com(...) Jesuítas: Padrepunido com pena de demissão

Per non aver osservato il voto di obbedienza, e non per le accuse di violenze sessuali che il teologo e mosaicista ha ricevuto da diverse religiose ...Il Papa a casa, l'ex pupillo di Ratzinger a Friburgo. E Rupnik, accusato di abusi, è fuori dai Gesuiti Ha concluso la sua convalescenza in ospedale dopo dieci giorni di ricovero: Papa Francesco esce o ...