Mario Balotelli | oggi l’atteso matrimonio del fratello Enock

Leggi su danielebartocciblog

(Di venerdì 16 giugno 2023)da starnel Bresciano perBarwuah, calciatore trentenne,di) e la sua Giorgia Migliorati Novello. Finalmente(venerdì 16 giugno 2023, alle ore 15) è arrivato l’attesissimo sì. Già più di un anno fa ildi ‘Super‘ ed ex concorrente del GrandeVip aveva chiesto la mano della fidanzata Giorgia (titolare di un marchio di cosmetici, con molta esperienza anche in uno studio di bellezza). Il tutto inginocchiandosi in maniera estremamente romantica davanti a lei. I due, lo ricordiamo, sono legati dalla stagione estiva 2020. Un amore passionale ed appassionante che va avanti dunque da molto tempo. Nel ...