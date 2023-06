Mariasofia Federico | l’ex del Collegio alla Siffredi Academy Il padre | «La sua scelta mi strazia Ho visto i suoi video»

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) Prima la partecipazione al, poi il boom sui social e la decisione di aprire un profilo su OnlyFans, piattaforma online di foto a pagamento. E adesso, l’ammissione all’di Rocco: non è certamente una parabola prevedibile quella della giovanissima creator. Che ha dichiarato di essere entrata nel mondo del porno per «sensibilizzare sul sex work, così da abbattere quegli stereotipi nocivi sulle persone che come me, attualmente, rientrano in una categoria ancora giudicata male da parte della maggior parte della società». A questa «parte della società», però, sembra appartenere anche suo, Luca: «Sia io che mia moglie non stiamo per nulla bene», ha esordito, intervistato ai microfoni del programma radiofonico La ...