Maria De Filippi | cosa ha fatto dopo il funerale di Silvio Berlusconi

Leggi su tvzap

(Di venerdì 16 giugno 2023) Personaggi Tv.Deera in prima fila aldi. La nota conduttrice televisiva si è presentata nel Duomo di Milano con un vestito bianco, che “stonava” rispetto al colore degli altri abiti. La Deera seduta accanto a Silvia Toffanin, compagna di Pier. Subitoildell’ex premier, però,Deè volata in un luogo molto importante per lei. (Continua…) Leggi anche: Funerali di, tutti l’hanno notato: perchéè vestita di bianco Leggi anche: “Temptation Island”, ex coppia del programma ha avuto una ...