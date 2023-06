Maresca lascia il Manchester City | è il nuovo tecnico del Leicester

(Di venerdì 16 giugno 2023)(Inghilterra) - Nuova avventura per Enzo. L'ex collaboratore di Guardiola alha firmato per il. Il club inglese, retrocesso in Premiership, si affida nuovamente ad ...

LEICESTER (Inghilterra) - Nuova avventura per Enzo. L'ex collaboratore di Guardiola al City ha firmato per il Leicester. Il club inglese, retrocesso in Premiership, si affida nuovamente ad un allenatore italiano dopo la fortunata esperienza ...Enzoil Manchester City ed è il nuovo tecnico del Leicester. Il tecnico italiano, vice di Guardiola nel Manchester City campione d'Europa, ha firmato un contratto triennale con la squadra ...Il Leicester si affida ancora a un tecnico italiano. Enzoè infatti il nuovo allenatore del club inglese, che con Claudio Ranieri in panchina fece l'... L'ex centrocampista, 43 anni,il ...

Maresca lascia il City, è il nuovo tecnico del Leicester Agenzia ANSA

Dopo aver vinto la Champions, l'ex collaboratore di Guardiola ha firmato per il club, retrocesso in Premiership ...Il Leicester si affida ancora a un tecnico italiano. Enzo Maresca è infatti il nuovo allenatore del club inglese, che con Claudio Ranieri in panchina fece l'impresa vincendo la Premier nel 2016, ma qu ...