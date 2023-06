Manuel è morto | è la vittima innocente dell’incidente tra Lamborghini e Smart

Leggi su dilei

(Di venerdì 16 giugno 2023) Davanti alle tragedie andiamo tutti alla ricerca di un capro espiatorio, di qualcuno di sacrificabile che sia disposto, volente o meno, di caricarsi di un fardello fatto di colpe e peccati commessi dalla comunità. Lo facciamo perché non abbiamo scelta, perché a volte il dolore è così grande, e lacerante, che l’unico modo per trovare un senso a quello che succede è puntare il dito su chi ha sbagliato. Ma chi sbaglia, questo è certo, non è immune dalle conseguenze delle proprie azioni: non lo è mai. Una consapevolezza, questa, che dovrebbe farci desistere dalla tentazione di ergerci a giudici e giurie perché le sentenze, semmai, appartengono ai tribunali e alla legge. Quello che possiamo fare, invece, è rispettare il dolore e l’ennesima vita che si spezza troppo in fretta, quella di. Poteva e doveva vivere ancora, quel bambino di soli 5 anni, perché aveva una vita ...