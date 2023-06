Mancini | «Italia | bene nel primo tempo con inserimenti di Barella e Frattesi!»

(Di venerdì 16 giugno 2023)in conferenza stampa dopo Spagna-terminata sul punteggio di 2-1 ha fatto mea culpa riguardo la scelta del modulo, poi si è soffermato a parlare in particolare di Davide Frattesi e di Nicolò– Robertoha analizzato così la partita soffermandosi sui due centrocampisti, che potremmo vedere insieme all’Inter: «Dovevamo giocare meglio, questo è sicuro. Avevamo impostato la partita in un certo modo, ma forse questo non è il nostro calcio. Nelè andatacon glidi Frattesi esul movimento degli attaccanti. Nel secondoci siamo abbassati troppo. Credo ci sia stata una valutazione sbagliata da parte mia sul modulo. Frattesi ha ...

Tanta delusione tra le fila azzurre al termine della semifinale di Nations League . La Spagna ha spezzato i sogni di gloria dell'di, costringendola alla finalina per il terzo posto contro l' Olanda . A fine gara il Ct analizza con franchezza la prova dei suoi, riconosce i meriti degli avversari e parla di "...... si è guadagnato la convocazione di Robertodopo una stagione super con il . Alla sua ... Sul futuro ammette : "Non mi sento ancora pronto per andare all'estero, preferirei restare ine l'...La Spagna è la seconda finalista della Nations League, grazie alla vittoria in extremis contro l'. Allo stadio De Grolsch Veste di Enschede gli azzurri di Robertovengono beffati 2 - 1 ...

Italia, Mancini: "Alla fine la Spagna ha meritato di vincere" - Sportmediaset Sport Mediaset

Al termine di Spagna - Italia, Ciro Immobile, che con la marcatura odierna ha interrotto il digiuno che durava dal 16 giugno 2021, scrivendo persino un record, è intervenuto ai microfoni di ...Mancini ha provato a dare freschezza togliendo Immobile per ... La Spagna ha vinto con pieno merito e domenica sera affronterà la Croazia in finale. Per l’Italia finalina. Un’occasione, secondo me, ...