Mancini ha perso la magia e forse le motivazioni | così sta facendo del male all’Italia

(Di venerdì 16 giugno 2023) Rimane intatto il tabù della Nations League per l’Italia. Di nuovo semifinale, di nuovo ko con la Spagna, di nuovo 2-1: un vero e proprio déjà vu per gli azzurri, checome due anni fa non sono riusciti a mettere in campo la loro migliore versione di sé stessi. Come, in fondo, sta accadendo da un po’ di tempo a questa parte. L’atteggiamento azzurro nella partita di ieri è apparsosin troppo remissivo, figlio di questi ultimi 15 mesi, partiti dalla mancata qualificazione ai Mondiali, che hanno fatto sgretolare tutte le certezze che Robertoaveva creato dall’inizio del suo mandato fino al vittorioso Europeo con annessa striscia di imbattibilità. Certezze svanite sin dal modulo di gioco. Il 4-3-3 che è stato uno dei dogmi della gestioneè scomparso da più di qualche partita, venendo accantonato ...