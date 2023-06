Maltempo | auto sommerse e circolazione in tilt in provincia di Taranto Disagi a Brindisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) Un violento temporale ha colpito il comune di Martina Franca, indi, provocando pesanti allagamenti e mandando inladurante la giornata di giovedì.semi-e strade ridotte a torrenti sono le immagini diffuse dal TgR Puglia, ma è l’intero Tarantino ad essere stato colpito da piogge violente. La situazione non promette miglioramenti: lanciata un’allerta arancione per rischio idrogeologico per il 16 giugno nella parte centrale della Puglia, rischio giallo per l’intera regione. Fortisi sono registrati anche nelno. Ad essere colpita è stata soprattutto la città capoluogo, dove a metà mattinata il Comune ha invitato i cittadini a rimanere a casa e ad uscire solo se strettamente necessario in ...